L’urlo della parola contro il silenzio del sistema

di Rosa Elenia Stravato

Roberto Saviano e l’epica civile della denuncia: biografia, ermeneutica della criminalità e l’estetica della testimonianza

Nel panorama intellettuale contemporaneo, la figura di Roberto Saviano si staglia come uno dei nodi critici più complessi, divisivi e radicali degli ultimi decenni. Scrittore, giornalista, saggista e attivista, Saviano ha ridefinito lo statuto dell’intellettuale nell’era della globalizzazione, sottrando la letteratura alle secche dell’intrattenimento o del puro esercizio stilistico per restituirle una funzione civile, politica e conoscitiva d’impronta quasi arcaica.

Attraverso una scrittura che fonde il rigore dell’inchiesta giornalistica con il respiro tragico dell’epica, egli ha squarciato il velo di opacità che avvolgeva le moderne strutture criminali, pagando la propria audacia con il prezzo di una reclusione esistenziale forzata. Analizzare la sua parabola biografica, la sua formazione, il suo pensiero e la sua produzione letteraria significa non soltanto indagare la fenomenologia delle mafie globali, ma anche riflettere sul potere e sul limite della parola scritta di fronte alla violenza sistemica del tardo capitalismo. Saviano nasce a Napoli il 22 settembre 1979, crescendo in un contesto territoriale — la provincia casertana e l’hinterland napoletano — segnato in modo indelebile dalla presenza pervasiva della criminalità organizzata. Figlio di un medico e di una docente universitaria, egli respira sin dall’infanzia le contraddizioni di una terra di frontiera, dove la bellezza paesaggistica e la profondità storica convivono quotidianamente con il degrado sociale e l’arbitrio della camorra. Iscritto alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Saviano si laurea in Filosofia, orientando i suoi studi storici e metodologici verso l’analisi delle dinamiche di potere e dei meccanismi socio-economici del territorio.

Questa solida base filosofica si rivelerà fondamentale nel preservare la sua futura opera dal rischio del mero cronachismo. Sin dai primi anni Duemila, egli affianca all’attività accademica la collaborazione con diverse testate giornalistiche e riviste d’avanguardia, come Il Manifesto e Nuovi Argomenti, iniziando a mappare con precisione millimetrica l’evoluzione dei clan mafiosi, non più intesi come un fenomeno rurale o folkloristico, bensì come sofisticate holding finanziarie transnazionali. È in questo alveo di osservazione partecipata, di indagine sul campo e di rielaborazione teorica che matura la spinta creativa e civile che darà vita al suo capolavoro d’esordio. La sua è una letteratura vissuta come “atto” che svela, indagandola da vicino, la camorra come capitalismo terminale. Il nucleo filosofico del pensiero di Roberto Saviano risiede nel rifiuto categorico della separatezza tra parola e azione, tra estetica ed etica. In una traiettoria intellettuale che evoca le lezioni di Jean-Paul Sartre e, soprattutto, di Pier Paolo Pasolini, Saviano concepisce la scrittura come un “atto” totale, un corpo a corpo con la realtà capace di modificare lo stato delle cose. Egli teorizza il concetto di scrittura-testimonianza, in cui l’autore non è un osservatore distaccato, ma mette in gioco la propria stessa esistenza biologica per certificare la verità di quanto narrato.

La parola letteraria, per Saviano, possiede una funzione svelante e, perciò stesso, intrinsecamente pericolosa per i poteri occulti: nominare le cose, fare i nomi dei boss e descrivere i loro traffici significa sottrarli all’ombra dell’omertà che costituisce il loro principale nutrimento antropologico. Accanto a questa visione militante del linguaggio, il pensiero di Saviano sviluppa un’articolata interpretazione della criminalità organizzata contemporanea. Egli supera la vecchia visione sociologica che considerava la mafia come un’antistruttura o un’aberrazione feudale. Al contrario, Saviano dimostra che la camorra e i cartelli globali del narcotraffico rappresentano l’avanguardia più pura e spietata del capitalismo contemporaneo, una declinazione iper-liberista del libero mercato priva di qualsiasi regolamentazione statale o morale. I clan non cercano la distruzione dello Stato, ma la sua infiltrazione e parassitazione economica; operano secondo le ferree leggi della domanda e dell’offerta, ottimizzando i costi, massimizzando i profitti e praticando un sistematico dumping sociale attraverso il controllo del ciclo del cemento, dello smaltimento dei rifiuti e del commercio di merci contraffatte o stupefacenti.

La violenza militare, in questa cornice teorica, non è un fine, ma una risorsa d’impresa per eliminare la concorrenza e garantire la stabilità degli investimenti finanziari. L’intera architettura narrativa di Saviano si articola come un monumentale regesto della contemporaneità, all’interno del quale spiccano testi che hanno ridefinito i generi letterari e l’immaginario collettivo globale. Il punto di svolta irremovibile è rappresentato da Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra. Pubblicato nel 2006, il libro inaugura la stagione della Non-Fiction Novel in Italia, un genere ibrido in cui il rigore del reportage giornalistico, i verbali giudiziari e le intercettazioni telefoniche si fondono con la potenza espressiva del romanzo. Saviano guida il lettore attraverso i gironi infernali del porto di Napoli, immenso imbuto in cui si riversano le merci della globalizzazione cinese, attraversa i territori di Scampia e Secondigliano, teatri della sanguinosa faida interna al clan degli Scissionisti, e svela i segreti del sistema di Casal di Principe, capace di dettare legge nei cantieri di mezza Europa. L’opera ottiene un successo planetario, traducendosi in decine di lingue e vendendo milioni di copie, ma segna anche la fine della vita privata dell’autore.

A seguito delle minacce di morte esplicite formulate dai cartelli camorristici casalesi, dal 13 ottobre 2006 a Saviano viene assegnata una scorta armata stabile, evento che lo costringerà a un’esistenza blindata e clandestina, sospesa tra alberghi, caserme e rifugi segreti. Nel 2013, Saviano allarga il proprio raggio d’azione geopolitico con ZeroZeroZero, una monumentale inchiesta romanzata incentrata sul traffico internazionale di cocaina. Il titolo fa riferimento alla purezza massima della farina, metafora della polvere bianca che muove l’economia mondiale. In questo testo, l’autore dimostra come il narcotraffico non sia un fenomeno periferico, ma il vero motore liquido della finanza globale, capace di salvare dal collasso importanti istituti bancari occidentali durante la crisi dei mercati del 2008. Dai cartelli messicani alle mafie russe, dalle piazze di spaccio europee ai broker finanziari della City di Londra, il libro traccia una mappa spietata della globalizzazione criminale. Con

La paranza dei bambini (2016) e Bacio feroce (2017)

l’autore abbandona parzialmente la forma del reportage in prima persona per approdare alla narrativa pura, sebbene strettamente ancorata alla realtà dei fatti di cronaca napoletana. I romanzi raccontano l’ascesa e la rapida caduta di una “paranza”, un gruppo di adolescenti che, nel vuoto di potere lasciato dall’arresto dei vecchi boss, conquista il controllo del centro storico di Napoli attraverso una violenza feroce e spregiudicata. Privi di un’ideologia e cresciuti nel mito del consumo immediato e del lusso esibito sui social network, questi ragazzi-soldato vivono la criminalità come un videogioco a vita singola, in cui l’unica prospettiva è la ricchezza immediata o la morte precoce.



La statura di Roberto Saviano non può essere liquidata unicamente attraverso il metro del successo editoriale o della risonanza mediatica. La sua importanza storica risiede nell’aver drammatizzato la condizione dell’intellettuale moderno, trasformando il proprio corpo e la propria biografia nel testo stesso della sua opera. Vi è un elemento squisitamente tragico nella sua parabola: lo scrittore che ha liberato il paese dal silenzio sulla camorra è rimasto vittima della sua stessa denuncia, condannato a una prigionia paradossale proprio nel momento del suo massimo trionfo pubblico. La critica letteraria più accorta ha evidenziato come l’opera di Saviano abbia infranto il tabù della separatezza della parola, costringendo la sociologia, la politica e l’estetica a ridefinire i propri confini. Egli è stato accusato, talvolta da settori della politica o da una certa intellettualità conservatrice, di aver offerto un’immagine monca o eccessivamente cupa dell’Italia, quasi un “brand” del degrado esportabile all’estero. Questa accusa, tuttavia, confonde il sintomo con la malattia e non coglie l’istanza profondamente patriottica e morale che anima la sua prosa.

Finché esisterà uno spazio in cui la parola scritta saprà far tremare le strutture del potere economico e criminale, l’esempio intellettuale di Roberto Saviano ricorderà al mondo che il pensiero critico non può essere ridotto al silenzio, nemmeno quando si è costretti a viverlo all’ombra di una scorta armata.