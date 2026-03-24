Massafra, tutto pronto per Notte Nazionale del Liceo Classico

di Angelo Nasuto

L’appuntamento è fissato per il prossimo venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 18:00 e promette di trasformare la sede centrale di via Crispiano in un laboratorio vivente di cultura e creatività

Al Liceo “De Ruggieri” di Massafra torna la Notte Nazionale del Liceo Classico nel segno del valore dell’Humanitas. Con la dotta citazione presa dal commediografo Terenzio “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”, che tradotto significa “sono un essere umano, niente di ciò ch’è umano ritengo estraneo da me”, intesa come una potente dichiarazione di appartenenza al genere umano, il Liceo Classico “De Ruggieri”, sito nella Tebaide, si appresta a celebrare la dodicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. L’appuntamento è fissato per il prossimo venerdì 27 marzo a partire dalle ore 18:00 e promette di trasformare la sede centrale di via Crispiano in un laboratorio vivente di cultura e creatività. Il cuore pulsante della serata sarà la messa in scena dello spettacolo “HOMO SUM”, curato interamente dagli studenti del Corso E dell’indirizzo classico. La rappresentazione si propone come un viaggio profondo nel concetto di humanitas, del senso di umanità considerata come un filo rosso, che lega la sapienza del mondo antico alle complesse sfide della contemporaneità.

L’evento infatti si distingue quest’anno per una forte vocazione alla condivisione territoriale; e perciò la serata vedrà innanzitutto la partecipazione speciale degli Istituti Comprensivi di Massafra “N. Andria”, “De Amicis-Manzoni” e “San Giovanni Bosco”, dando vita a un dialogo corale che celebra il valore della continuità educativa e della cultura classica come patrimonio comune. A rendere tutta l’atmosfera ancora più dinamica e coinvolgente contribuiranno le espressioni artistiche del territorio. Ci riferiamo alle performance musicali della band “The Bricks”, interamente composta da giovani musicisti massafresi tutti studenti del liceo, ed alle coreografie del corpo di ballo della scuola “Dance Vibes”, che si alterneranno a momenti di riflessione, sottolineando come la formazione classica sia un’esperienza totale che abbraccia mente, corpo e anima. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza massafrese, per vivere insieme una serata dedicata alla bellezza e all’importante identità degli studi classici, alla riscoperta delle radici che ci rendono profondamente umani. L’appuntamento dunque imperdibile è per il 27 marzo, alle ore 18:00, presso la sede centrale del Liceo “De Ruggieri”.