Michele Emiliano presenta a Taranto il libro “L’alba di San Nicola”

L’evento, organizzato da CosmoPolismedia, sarà trasmesso anche in diretta streaming sui social
Questa sera, alle ore 18, la libreria Mondadori Bookstore di via De Cesare a Taranto ospiterà la presentazione del nuovo libro di Michele Emiliano, L’alba di San Nicola, edito da Solferino.
L’evento, organizzato da CosmoPolismedia in collaborazione con la libreria tarantina, vedrà il direttore Vincenzo Carriero dialogare con l’autore per approfondire i personaggi e le vicende del romanzo ambientato a Bari.
La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social di CosmoPolismedia.