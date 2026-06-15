Taranto capitale della musica: al via il Medimex tra concerti, incontri e cultura

Cinque giorni di eventi, 65 appuntamenti e ospiti internazionali: la città pugliese ospita concerti, mostre, panel e formazione per artisti e professionisti del settore

Taranto torna al centro della scena musicale internazionale con il Medimex – International Festival & Music Conference, in programma da mercoledì 17 a domenica 21 giugno. La manifestazione, promossa da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds, propone cinque giorni di concerti, incontri, attività professionali e iniziative culturali per un totale di 65 appuntamenti.

Il festival intreccia la dimensione spettacolare dei grandi live internazionali con un fitto programma dedicato all’industria musicale e alla formazione. Sul palco principale, nella rotonda del lungomare, sono attesi i Pet Shop Boys, gli Suede e gli Slowdive, insieme alla formazione elettronica pugliese Agents of Time. Accanto ai concerti, il Medimex propone showcase, dj set, masterclass, panel e momenti di networking rivolti a operatori del settore, giovani artisti e appassionati. Tra le novità, la prima edizione del Medimex Hip Hop Lab, dedicata alla cultura urban e agli under 30.

Il festival si conferma inoltre come piattaforma culturale diffusa, con appuntamenti che coinvolgono il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, il Teatro Fusco, l’Università e diversi spazi cittadini. In programma anche mostre, installazioni e progetti di arte visiva, come l’esposizione dedicata ai Ramones e la projection mapping sul Castello Aragonese.

Le istituzioni regionali sottolineano la funzione strategica della manifestazione. Per il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il Medimex rappresenta uno strumento di promozione culturale capace di coniugare grandi eventi e crescita del pubblico, favorendo l’accesso alla cultura e la contaminazione tra linguaggi artistici. Sulla stessa linea il coordinatore artistico Cesare Veronico, che evidenzia il ruolo del festival come spazio di racconto del contemporaneo attraverso linguaggi musicali differenti.

La dimensione sistemica dell’evento è ribadita anche da Puglia Culture, che definisce il Medimex «una piattaforma di sviluppo per l’intera filiera musicale regionale», e dall’assessorato al Turismo, che ne sottolinea il valore economico e formativo. Per il Comune di Taranto, la manifestazione rafforza il posizionamento internazionale della città e il legame tra cultura e sviluppo territoriale. Accanto ai concerti e ai panel professionali, il programma include anche “Racconti” al Teatro Fusco, la sezione “Book Stories” dedicata alla letteratura musicale, e il progetto “Le Strade del Mediterraneo”, che esplora le sonorità dell’area mediterranea.

Il Medimex si conferma così non solo come festival musicale, ma come piattaforma culturale articolata, capace di intrecciare spettacolo, formazione e industria creativa, proiettando Taranto al centro della rete musicale internazionale.