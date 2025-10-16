giovedì 16 Ottobre 25
AIGI: “Bene ha fatto il Comune di Taranto a respingere la mozione sull’Ilva”

Martino: “Nessuno scherzi con i Giochi del Mediterraneo”

Vincenzo Carriero -
Perentorio il numero uno di Confapi Puglia. "Il commissario Ferrarese merita un plauso per il gran lavoro che sta compiendo. Taranto citta straordinaria, la...
Ex Ilva, D’Alò (Fim Cisl): “Ok intervento pubblico, ma no ad assistenzialismo”

CP -
Hanno preso il via oggi le assemblee dei lavoratori in vista dello sciopero del 16 ottobre Sono iniziate oggi nello stabilimento di Acciaierie d'Italia (ex...
Leonardo e il settore militare: spaccatura nel sindacato

CP -
Divergenze tra Fiom, Fim e Uilm sul futuro dello stabilimento Leonardo di Grottaglie Una crescente tensione attraversa le organizzazioni sindacali metalmeccaniche nell’ambito dello stabilimento Leonardo...
