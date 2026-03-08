domenica 8 Marzo 26
CP

AIGI: “Taranto vittima del disfattismo di certa politica”

Economia

Articoli Correlati

Ex Ilva: il gruppo Flacks punta a chiudere a marzo. Entro il 12 la presentazione della documentazione

CP -
Ai commissari un piano industriale revisionato e prove di disponibilità di fondi Flacks Group sta completando la documentazione relativa all'acquisizione (dell'ex Ilva) che prevede di...
Read more

Casartigiani Taranto e il conflitto in Medio Oriente, la preoccupazione per le imprese e famiglie

CP -
Gli effetti della crisi internazionale risultano già tangibili attraverso l'aumento dei costi dell'energia e del gas. Le piccole e medie imprese, così come le...
Read more

Il dopo Toma è già iniziato

Vincenzo Carriero -
La nuova presidenza di Confindustria, tomo tomo, comincia a delinerasi. Tre i nomi in campo. La guerra sotteranea tra Taranto e Massafra. Le anticipazioni...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand