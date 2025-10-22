Bene riproporre la ZES unica con la nuova Legge di Bilancio

Martino (Confapi Puglia): “Il Mezzogiorno ha una grande opportunità, la politica aiuti il mondo delle imprese”
“Bene ha fatto il Governo a riproporre il tema della ZES unica con la nuova legge di Bilancio. Per il Sud si tratta di una misura dalla strategica importanza”. Carlo Martino, presidente di Confapi Puglia, commenta il testo della legge finanziaria. Licenziata dall’Esecutivo nei giorni scorsi; e, ora, al vaglio del Parlamento.
“Semplificazione amministrativa, agevolazioni fiscali, l’utilizzo di un credito d’imposta che può arrivare sino al 60% degli investimenti realizzati, favoriscono processi virtuosi dal punto di vista economico. Sia per le nuove imprese che dovessero decidere di trasferirsi al Sud, sia per quelle già esistenti”, sottolinea il numero uno dell’associazione datoriale.
Martino auspica che, nei programmi dei candidati alla presidenza della Regione, possa replicarsi questo schema. “La politica deve fornire gli strumenti, iter autorizzativi veloci, servizi che accompagnino nuovi insediamenti produttivi, una giustizia celere. Il resto spetta a noi farlo. Al mondo dell’impresa: generatrice di ricchezza e opportunità di lavoro”.