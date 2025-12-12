Camisa presidente nazionale di Confapi? Un’ottima scelta

Martino (Confapi Puglia): “L’individuazione di una delega per il Mezzogiorno scelta stategica per raccogliere le sfide del futuro”

“Bene la scelta di Cristian Camisa alla guida di Confapi nazionale. Con lui, la nostra associazione datoriale, potrà acquisire slancio propositivo e conoscenza dei dossier che più stanno a cuore al modello produttivo delle piccole e medie imprese italiane”.

Per Carlo Martino, presidente di Confapi Puglia, quelle dei prossimi anni saranno sfide importanti. In grado di ridurre il gap economico “tra le diverse aree geografiche del Paese”. E riconquistare quel “protagonismo imprenditoriale sui mercati internazionale da sempre prerogativa del Made in Italy”.

Sulla scelta, confermata proprio da Camisa in una recente intervista concessa a CosmoPolis, d’istituire una delega ad hoc per il Mezzogiorno, con il varo della prossima squadra di governo di Confapi, Martino tiene a sottolineare: “L’indicazione tracciata dal nuovo presidente non solo è giusta, ma conferma l’attenzione del nostro mondo verso il Sud e le sue problematiche. Rappresenta la strada giusta perché si possano vincere le sfide del futuro”.