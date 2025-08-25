lunedì 25 Agosto 25
CP

Confapi: “Costruiamo per Taranto un futuro diverso e migliore”

Economia

Articoli Correlati

Urso: “Nessun spezzatino. Presto altri soggetti per l’ex Ilva”

CP -
“Dopo anni di divisioni siamo riusciti a ritrovare unità di intenti, dando vita a un documento che definisce un percorso condiviso e vincolante per...
Read more

Aigi: “Bene la pace interistituzionale sull’ex Ilva”

CP -
Plauso da parte dell’associazione datoriale per l’impegno del Presidente della Regione, Michele Emiliano. E per la delibera di giunta che stanzia 20 milioni di...
Read more

Fondi di Coesione, non si tocchino le risorse per il Mezzogiorno

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "La programmazione futura tenga conto del differenziale economico e sociale tra le diverse aree d'Europa" “La programmazione dei Fondi di Coesione, quella...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand