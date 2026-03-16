lunedì 16 Marzo 26
CP

Confartigianato Taranto: “Un miliardo per i cantieri, ma la ricchezza non resta sul territorio”

Economia

Articoli Correlati

Ex Ilva, inviato il report dei Commissari sulle offerte di Flacks e Jindal

CP -
Il documento guiderà il prosieguo della trattativa per la vendita dell’impianto siderurgico di Taranto, valutando le alternative con l’obiettivo di scegliere la soluzione migliore È...
Read more

Rifacimento Afo2, il grande lavoro di Anmar

Vincenzo Carriero -
Chiacchierata con Renato Rispoli, dirigente di "Ettore 1910 Srl": azienda associata ad AIGI. "La societa italo-canadese Anmar", racconta a CosmoPolis, "subappaltando le attività ad...
Read more

Decaro riapra i termini per finanziare i progetti PIA e MiniPIA

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "La politica trovi una soluzione, non si possono chiudere Bandi pubblici dalla sera al mattino" “Decaro torni sui suoi passi. E riapra...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand