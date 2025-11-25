Confsal, Buttari: “Il Jtf è un’opportunità per Taranto”

“Non è più il tempo delle divisioni e dei distinguo. Ora serve un’azione sinergica tra tutti gli attori coinvolti”

“Siamo fiduciosi che la pioggia di finanziamenti provenienti dal Just Transition Fund possa garantire una transizione rapida, capace di trasformare l’economia cittadina in un vero volano per il rilancio di Taranto, dopo anni di abbandono e oscurantismo”. È quanto dichiarato dal Segretario provinciale della Confsal, Gianfranco Buttari, a margine del tavolo di verifica del JTF tenutosi ieri a Palazzo di Città.

“La Confsal è pronta a fare la propria parte – ha aggiunto – monitorando tutte le azioni previste dal Just Transition Fund per evitare sovrapposizioni, dispersioni e duplicazioni dei finanziamenti.

Non è più il tempo delle divisioni e dei distinguo. Ora – conclude il Segretario Buttari – serve un’azione sinergica tra tutti gli attori coinvolti: Comune di Taranto, Regione Puglia, organizzazioni sindacali, Università, associazioni datoriali ed Europa. Solo così sarà possibile generare un circolo virtuoso in grado di rilanciare l’economia ionica e favorire il ritorno dei tanti giovani costretti a lasciare la città”.