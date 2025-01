Declassamento Agenzia Dogane, Cgil Taranto: “Così muore il porto”

“Lo consideriamo un grave errore perché non tiene conto della situazione della città ionica e del ruolo strategico della Agenzia in un quadro di rilancio del porto, quale asset fondamentale per il rilancio del territorio della Puglia meridionale e della Magna Grecia”

La recente riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha declassato l’Ufficio di Taranto dalla prima alla quarta fascia, assegnandole di fatto un livello non adeguato rispetto alle attività svolte da coloro che quotidianamente operano nell’Ufficio. La procedura adottata per la riorganizzazione risulta “oggettiva” secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, incomprensibile e punitiva ai nostri occhi.

Sembra oggettiva, al contrario, la scelta politica di non contestualizzare le “graduazioni” e “pesature” adottate per classificare gli uffici. – Si legge nella nota della FP Cgil Taranto – Non si considerano le diversità esistenti, soprattutto in ambito accise, tra le diverse attività svolte; si tralascia che nel territorio di Taranto insistono alcune tra le più importanti strutture industriali nazionali; non si valorizza in alcun modo la circostanza secondo cui l’Ufficio delle Dogane di Taranto genera un gettito erariale di oltre 1 miliardo e duecento milioni di euro l’anno; che il rilancio del porto, dell’economia del territorio, dell’occupazione (tanto sbandierate in sedi istituzionali) mostrano in realtà le vere scelte, ribadiamo politiche, poste in essere dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, scelte che vanno a vantaggio di alcuni ed a sicuro nocumento del porto di Taranto e dei suoi lavoratori tutti, dipendenti dell’Agenzia, spedizionieri e di tutto l’indotto interessato.

Con ogni evidenza è un ulteriore schiaffo al territorio di Taranto, una situazione peggiorativa rispetto a quella di evidente crisi attuale che può e deve essere modificata; questa riorganizzazione non è una norma di legge , ma la sua modifica richiede un intervento politico.

Fin da subito, dichiara Mimmo Sardelli segretario generale FP Cgil Taranto, “coinvolgeremo la Regione, perché il declassamento va esattamente nella direzione contraria a quella per cui abbiamo lavorato in questi anni per lo sviluppo del porto, fondamentale non solo per l’economia locale ma anche per quella regionale e nazionale”.

“Da mesi sottolineiamo i rischi legati alla riorganizzazione che da Roma vogliono applicare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all’Ufficio di Taranto, specialmente per quanto riguarda la sicurezza e l’efficienza dei servizi offerti al porto. Inoltre, oggi, con il declassamento della sede di Taranto da prima a quarta fascia questi timori diventano realtà, rischiando di compromettere il ruolo strategico dello scalo”, dichiara Grazia Albano, segretaria FP Cgil Taranto.

“Consideriamo questo un grave errore – affermano i sindacalisti – perché non tiene conto della situazione di Taranto e del ruolo strategico della Agenzia in un quadro di rilancio del porto, quale asset fondamentale per il rilancio del territorio della Puglia meridionale e della Magna Grecia.

L’Ufficio delle Dogane di Taranto è determinante nel settore delle energie (gas naturale, elettricità, gasolio, fonti rinnovabili etc.), nei controlli sulle merci, sui tabacchi e sui prodotti in monopolio, nonché nel settore agroalimentare ove opera a stretto contatto ed in collaborazione con i maggiori produttori nazionali.

È preposto alla vigilanza e ai controlli aeroportuali – ricordano i sindacati – eroga le agevolazioni sui prodotti energetici (per gli autotrasportatori, ad esempio, che costituiscono una categoria di operatori largamente presente sul territorio) e da sempre offre i propri servizi alle più importanti società di logistica internazionale.

Del resto se si è individuato il turismo crocieristico come elemento di rilancio dell’economia tarantina, perché si adottano, poi, scelte concrete che vanno in senso diametralmente opposto? Avere un ufficio efficiente che supporta le imprese costituisce un indubbio volano per le economie locali, sottolineano: ecco perché è importante che l’Ufficio non venga declassato, ma, anzi, potenziato in considerazione, oltre che di quanto sopra detto, dell’ampio territorio cui dovrebbe sovrintendere e per la ragione stessa che non è da meno come importanza strategica e rilievo per il tessuto produttivo. – Concludono i rappresentanti sindacali – Per questo, la FP Cgil Taranto continuerà a lavorare, così come fatto sino ad oggi, affinché non si determini questa ulteriore penalizzazione del territorio e coinvolgerà già nei prossimi giorni le istituzioni locali e i parlamentari del territorio.”