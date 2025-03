Ex Ilva: anche il processo sulla gravina Leucaspide trasferito a Potenza

Accolte le argomentazioni dei difensori: annullato il procedimento per il presunto disastro ambientale dei rifiuti industriali tombati a Statte

Così come accaduto per il processo “Ambiente svenduto”, anche quello sul presunto disastro ambientale causato dai rifiuti industriali dell’ex Ilva tombati nella gravina Leucaspide di Statte, è stato trasferito a Potenza. A stabilirlo è stato il tribunale di Taranto, presieduto da Tiziana Lotito, che ha accolto le argomentazioni degli avvocati Pasquale Annicchiarico, Vincenzo Vozza, Luca Perrone, Carmine Urso e Daniele Convertino. La notizia è riportata dai quotidiani locali. Il tribunale ha così disposto l’annullamento del procedimento e inviato gli atti alla procura di Potenza, che dovrà ripartire dall’avviso di chiusura delle indagini preliminari.

Sono 8 gli imputati (ex rappresentanti del CDA e del consiglio di famiglia dell’Ilva ai tempi dei Riva ed ex dirigenti del siderurgico), tra cui Fabio e Nicola Riva e l’ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso, coinvolti anche nel procedimento “Ambiente Svenduto”. Secondo la tesi dell’accusa, nella zona protetta a ridosso della gravina sarebbero stati sversati – dal 1995 al 2013 – oltre 5 milioni di tonnellate di cumuli di rifiuti (pericolosi e non), che avrebbero provocato danni all’ambiente circostante e all’acqua in falda e invadendo anche proprietà private. A vario titolo vengono contestati i reati di disastro ambientale, discarica abusiva, omessa bonifica, getto pericoloso di cose, danneggiamento aggravato, deturpamento e distruzione di bellezze ambientali e deviazione delle acque.

La Corte d’Assise d’Appello di Taranto il 14 settembre del 2024 aveva annullato la sentenza di primo grado del processo “Ambiente Svenduto” per il presunto disastro ambientale causato dal siderurgico durante la gestione dei Riva, trasferendo gli atti a Potenza. (ANSA)