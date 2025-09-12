Ex Ilva, anticipato al 18 settembre vertice Cig

L’anticipo è stato comunicato oggi ai sindacati dal Ministero del Lavoro
Se il bando di gara per la vendita dell’Ilva e’ posticipato dal 15 al 26 settembre, la convocazione del ministero del Lavoro sulla cassa integrazione straordinaria, e’ invece anticipata dal 30 settembre al 18 settembre. L’anticipo e’ stato comunicato oggi ai sindacati.
Si tratta della riunione inizialmente programmata per il 10 settembre, poi annullata e spostata al 30, infine adesso anticipata al 18. L’ex Ilva ha chiesto la cassa straordinaria per 4.050 unita’, di cui 3.500 a Taranto. Si tratta di una estensione di circa 1.000 unita’ rispetto alla cassa in corso. (AGI)