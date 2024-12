Ex Ilva, Confapi Taranto: “Mancanza di liquidità serio problema per le aziende”

“L’emendamento inserito nella manovra finanziaria che destina 3 milioni di euro per le imprese dell’indotto rappresenta sicuramente una buona notizia ma non può essere considerata la boccata d’ossigeno che le aziende dell’appalto attendono dopo aver dovuto rinunciare al 35% dei crediti pregressi vantati da Acciaierie d’Italia a seguito dell’accordo transattivo contemplato nel decreto legge ‘salva indotto’”

Confapi Taranto ha avuto rassicurazioni che a breve, dovrebbero arrivare altri pagamenti, pare prima di Natale, in favore delle aziende dell’indotto a saldo dello scaduto. Nonostante tali premesse, l’associazione delle piccole e medie imprese non può non rimarcare come la mancanza di liquidità continui a rappresentare un problema molto serio per le imprese appaltatrici.

“Ci troviamo a vivere un altro Natale con molte delle nostre aziende che non riusciranno ad ottemperare al pagamento di stipendi e tredicesime ma il problema più grave, che nessuno può al momento risolvere, è la discontinuità dei servizi. Le nostre aziende hanno mezzi e dipendenti in numero di gran lunga superiore rispetto agli attuali ritmi di lavoro. – Affermano – Il loro utilizzo parziale e discontinuo comporta perdite dell’ordine di centinaia di migliaia di euro. Continuiamo a resistere nella speranza che lo stabilimento riprenda una produzione ordinaria che consenta il pieno impiego delle risorse aziendali ma al momento nonostante l’impegno della struttura commissariale non abbiamo ragioni per essere fiduciosi.

Peraltro, l’emendamento inserito nella manovra finanziaria a firma dei parlamentari Turco e Donno che destina 3 milioni di euro per le imprese dell’indotto ex Ilva rappresenta sicuramente una buona notizia ma non può essere considerata la boccata d’ossigeno che le aziende dell’appalto attendono dopo aver dovuto rinunciare al 35% dei crediti pregressi vantati da Acciaierie d’Italia a seguito dell’accordo transattivo contemplato nel decreto legge ‘salva indotto’”.

“Abbiamo necessità di comprendere come sarà strutturato detto fondo che, auspichiamo, possa avere una maggiore dotazione finanziaria in quanto, com’è noto, nonostante l’impegno da parte della gestione commissariale, le nostre imprese continuano a vivere una situazione di incertezza legata alla mancanza di liquidità finanziaria. – Dichiara il presidente di Confapi Taranto, ing. Fabio Greco – Nel frattempo, attendiamo risposte dalla Regione Puglia che è al lavoro nella definizione di una linea di finanziamento e vantiamo un filo diretto con Sace che entro fine gennaio dovrebbe istituire un tavolo in accordo con la struttura commissariale per attivare una linea di credito che possa supportare l’indotto. Con la nostra struttura tecnica- prosegue il presidente- siamo, inoltre, al lavoro nella elaborazione di un protocollo d’intesa proprio a tutela dell’indotto”.

Per tentare di superare questa nuova fase di stallo Confapi ha proposto l’introduzione nel decreto “salva indotto” dell’ art. 6 della legge 23/2020 che consentirebbe di diluire in cinque anni le perdite consentendo alle imprese di tentare di chiudere i bilanci in pareggio dovendo fare i conti con uno stato di crisi che è stata determinata da un’azienda che è tuttora strategica per il Paese.

Ed è per queste ragioni che Confapi reitera la richiesta di conoscere la programmazione dell’anno che sta per arrivare al fine di poter valutare la reale portata delle commesse previste nel 2025.