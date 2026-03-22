Ex Ilva, Flacks: “Solidità finanziaria è l’elemento chiave”

Il fondo statunitense ha chiesto un confronto diretto con i Commissari
Flacks Group conferma il proprio impegno per l’acquisizione dell’ex Ilva e chiede un confronto diretto con i commissari della società siderurgica italiana in una nota nella quale sottolinea che “la qualità complessiva e la solidità finanziaria delle proposte rappresentano elementi chiave nella valutazione del dossier”. La nota della società di investimento Usa arriva il giorno dopo la notizia della presentazione da parte di Jindal di una proposta vincolante per l’ex Ilva.
Flacks Group nella nota mostra disponibilità ad affrontare i nodi ancora aperti per una soluzione condivisa, dopo che da parte dei commissari erano state chieste delle integrazioni alla proposta da presentare entro lo scorso venerdì. (Ansa)