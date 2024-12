L’emendamento alla manovra prevede la sua istituzione nello stato di previsione del Mimit con una dotazione di un milione di euro annui per il triennio 2025-27

Per l’indotto ex Ilva arriva il Fondo a sostegno delle imprese. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’emendamento alla manovra prevede l’istituzione del Fondo nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una dotazione di un milione di euro annui per il triennio 2025-27.