mercoledì 27 Agosto 25
CP

Ex Ilva, sei offerte per l’acquisto. Tre i gruppi italiani interessati

Economia

Articoli Correlati

Agromed, serviranno almeno altri due anni

Vincenzo Carriero -
Dopo trent'anni, trascorsi invano, stiamo ancora parlando di piattaforma logistica e agroalimentare. Tempi biblici. I dieci milioni di euro, stanziati nel 1994 dal Governo...
Read more

Confapi: “Costruiamo per Taranto un futuro diverso e migliore”

CP -
Confapi Taranto, tramite il suo presidente Fabio Greco ribadisce come il futuro del capoluogo ionico passi attraverso una nuova progettazione della città, pensata in...
Read more

Urso: “Nessun spezzatino. Presto altri soggetti per l’ex Ilva”

CP -
“Dopo anni di divisioni siamo riusciti a ritrovare unità di intenti, dando vita a un documento che definisce un percorso condiviso e vincolante per...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand