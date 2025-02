Ex Ilva, Urso: “Convocazione del Tavolo a Palazzo Chigi in 15 giorni”

“Sarà importante la collaborazione di Regione e Comune, che abbiamo sempre informato e ascoltato in ogni passaggio e ovviamente tanto più faremo in questa fase decisiva”

“Sull’ex Ilva si potrebbe arrivare a una decisione entro la prossima settimana’. Ad annunciarlo e’ il ministro dell’Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un’intervista ad Affaritaliani.it.

Urso annuncia in proposito la convocazione di ‘una riunione del tavolo a Chigi entro quindici giorni, quando avremo elementi precisi – spiega – su cui confrontarci e deliberare. Sarà importante – prosegue poi – la collaborazione di Regione e Comune, che abbiamo sempre informato e ascoltato in ogni passaggio e ovviamente tanto più faremo in questa fase decisiva”.

Il titolare del Mimit sottolinea poi che restano ancora in campo le tre proposte che erano state avanzate, “due delle quali peraltro, quelle di azeri e indiani, hanno fatto anche rilanci competitivi piuttosto importanti sia sul piano finanziario sia su quello dei livelli occupazionali, a dimostrazione del grande interesse per quello che può diventare dopo la cura dei nostri commissari – sottolinea – il più avanzato impianto siderurgico green d’Europa. La nostra – afferma ancora Urso – è una procedura realmente competitiva”.

Poi l’ultimo avviso: anche se l’individuazione del soggetto che ha manifestato le migliori intenzioni sull’ex Ilva potrà avvenire nei prossimi giorni, comunque “le procedure di assegnazione necessitano di ulteriori passaggi tra cui il via libera dell’Antitrust Ue e certamente l’applicazione della nostra golden power che – precisa il ministro – eserciteremo per garantire l’interesse nazionale”.