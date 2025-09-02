Ex Ilva, Urso: “Genova ha detto sì al forno elettrico”

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha incontrato le realtà locali. “Chiederò a Regione Puglia e Comune di Taranto una risposta nei prossimi giorni per il polo di preridotto

“Oggi Genova mi ha detto sì in modo unitario alla possibilità di un forno elettrico all’acciaeria ex Ilva di Cornigliano”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine di una serie di incontri alla prefettura di Genova con gli enti locali, i sindacati, le imprese e i comitati (ANSA).

Polo preridotto, Urso: “Si farà a Gioia Tauro se Taranto non lo vuole”

“Lo chiederò al Comune di Taranto e alla Regione Puglia di esprimere in maniera compiuta nei prossimi giorni, come ha fatto Genova oggi, se intendono o meno far approdare una nave rigassificatrice, affinchè possa nascere a Taranto il polo del preridotto, necessario per i forni elettrici di tutti gli stabilimenti dell’Ilva. Ove non ci fosse questa risposta positiva, dovrò valutare le alternative, e l’alternativa sarà Gioia Tauro, dove già governo regionale e Comune hanno manifestato il loro consenso”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine di una serie di incontri in prefettura a Genova con enti locali, imprese, sindacati e comitato sull’ex Ilva di Cornigliano. (ANSA).