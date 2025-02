Ex Ilva, Urso: “I Commissari sceglieranno l’offerta migliore”

“Auspico che Taranto diventi il primo impianto green in Europa”

‘Nei prossimi giorni i commissari sceglieranno quale sarà il player industriale che ha fatto la miglior offerta, quella più in linea con le procedure della gara’. Così il ministro Adolfo Urso ha dichiarato a proposito del futuro di ex Ilva, a margine dell’inaugurazione della 53esima edizione di Mido.

‘Mi auguro che questa vicenda così importante e significativa possa diventare un esempio, un modello di come la siderurgia può produrre in Italia e in Europa, nel percorso della sostenibilità ambientale’, ha detto ancora auspicando che Taranto diventi ‘il primo e più avanzato impianto siderurgico green d’Europa’. (Radiocor)