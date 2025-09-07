Ex Ilva, Urso: “Jindal in corsa come altri player”

“La Costituzione non prevede la possibilità che si possano nazionalizzare imprese siderurgiche”

“Jindal come altri grandi player internazionali sta partecipando alla fase delle manifestazioni di interesse che è in corso e si concluderà il 15 di settembre, in cui spero si possano esaminare progetti competitivi e sfidanti quale merita quello che è stato il più grande sito siderurgico europeo”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, rispondendo, in un punto stampa a margine del Forum Teha a Cernobbio, alla domanda su alcune indiscrezioni che vedrebbero Jindal disposta ad acquistare l’ex Ilva per 700 milioni di euro.

Urso ha ribadito quindi la sua posizione rispetto all’ipotesi di nazionalizzazione: “la Carta costituzionale non prevede la possibilità che si possano nazionalizzare imprese siderurgiche”, ha detto. (Ansa)