venerdì 19 Settembre 25
CP

Ex Ilva, Urso: “La gara prevede anche un forno elettrico per l’area Nord”

Economia

Articoli Correlati

Cassa integrazione ex Ilva, Usb: “Serve un intervento pubblico immediato”

CP -
“Senza certezze non c’è futuro” “Si è svolto oggi al Ministero del Lavoro il tavolo di esame congiunto sulla richiesta di estensione della CIGS da...
Read more

Vertenza Hiab, Fiom: “Serve un decisivo cambio di passo”

CP -
“Incontro assolutamente insoddisfacente. Non è più il tempo degli annunci, servono risposte concrete a partire dall’incontro fissato al Mimit per il prossimo 20 ottobre” “Si...
Read more

Si Salvi(ni) chi può

Vincenzo Carriero -
Quer pasticciaccio brutto dei Porti italiani. Alla fine, l'unico commissariamento che potrebbe concretizzarsi è quello della Meloni nei confronti del suo vicepremier. A dir...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand