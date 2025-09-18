Ex Ilva, Urso: “La gara prevede anche un forno elettrico per l’area Nord”

Il Ministro delle Imprese e del Made In Italy ha parlato della situazione ex Ilva alla presentazione del 65esimo Salone Nautico Internazionale di Genova

“Le condizioni della gara aggiornate prevedono la piena decarbonizzazione nel più breve tempo possibile così da fare dell’Italia il primo paese in Europa pienamente decarbonizzato nel campo della siderurgia, anche qui avanguardia, e prevede la possibilità di realizzare, ma è la possibilità o meglio la facoltà che forniamo all’impresa, anche un forno elettrico per l’area Nord”.

Così il ministro delle Imprese Adolfo Urso, a margine della presentazione del 65esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, parlando della situazione relativa all’ex Ilva.

“Gli attori sono attori industriali – continua -, tocca a loro presentare il piano industriale, fare l’offerta e poi sulla base di questo i commissari valuteranno innanzitutto chi mantiene l’unità degli impianti, poi eventualmente anche soluzioni alternative per chi voglia vedersi assegnato l’area Nord e chi voglia vedersi assegnato l’area Sud, ove le due proposte diverse ma complementari siano sul piano industriale, ma anche sul piano occupazionale migliori dell’unica offerta ove ci fosse”.