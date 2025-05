Ex Ilva, Urso: “L’impianto è del tutto compromesso”

“Invito tutti alla responsabilità perché questo dossier è particolarmente sfidante e delicato”

“Più che le trattative in corso l’incidente può compromettere la ripresa degli stabilimenti e l’occupazione. Verosimilmente l’impianto è del tutto compromesso”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’evento “Made in Italy. Made in Appennino Centrale”.

“Si è intervenuti troppo tardi, rispetto a quanto era stato richiesto sulla base di chiare perizie tecniche, bisognava farlo entro 48 ore e purtroppo non hanno avuto l’autorizzazione a farlo. È un danno notevole che avrà inevitabilmente immediate ripercussioni sull’occupazione”, ha detto. “Invito tutti alla responsabilità perché questo dossier è particolarmente sfidante e delicato”, ha sottolineato Urso. (Ansa)