Ex Ilva, Urso: “Salvaguardia dell’occupazione è la priorità”

“Sulla presenza pubblica nella compagine azionaria valuteremo anche sulla base degli attori, dei player industriali”

”In questo momento i commissari stanno esaminando con lo staff legale le tre proposte in campo per l’intero asset produttivo, quella degli indiani di Jindal, degli azeri di Baku Steel e del fondo americano Bedrock ndr, per valutare quale sia la migliore rispetto agli obiettivi della procedura.

Al termine di questa valutazione ovviamente ci assumeremo le nostre responsabilità e, con un confronto con i sindacati che abbiamo sempre mantenuto in questi due anni, valuteremo come gestire l’aspetto, per noi prioritario, della salvaguardia dei livelli occupazionali”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un evento con la comunità imprenditoriale italiana in Turchia, a Istanbul, parlando dell’ex Ilva.

Rispetto alla presenza pubblica nella compagine azionaria ”valuteremo anche sulla base degli attori, dei player industriali. Noi – ha sottolineato il ministro – siamo molto attenti a garantire le procedure, lo sviluppo e il rilancio dello stabilimento e per questo è previsto anche l’esercizio del golden power”. (Adnkronos)