martedì 4 Agosto 26
CP

Ex Ilva, USB: “Il tempo è finito. Servono garanzie per  i lavoratori degli appalti”

Economia

Articoli Correlati

Ex Ilva, De Palma (Fiom): “Lo sciopero non è bastato. È emergenza”

CP -
“L'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri” “Evidentemente al...
Read more

Ex Ilva, Jindal ribadisce l’interesse per l’acquisto del siderurgico

CP -
Mimit: “Le imprese interessate all’intero perimetro industriale previsto dalla gara, comprensivo dell’area a caldo e di quella a freddo, possono presentare nuove proposte o...
Read more

Ex Ilva, l’allarme delle imprese: “Con lo stop all’area a caldo migliaia di posti di lavoro a rischio”

CP -
Le associazioni tarantine chiedono un decreto urgente al Governo e avvertono: “La chiusura dello stabilimento avrebbe conseguenze devastanti sull’intero territorio” Le Associazioni datoriali del territorio...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand