Gedi Group, Confapi e sindacati edili siglano un protocollo su legalità, sicurezza e pari opportunità

Il 20 giugno sarà firmato un accordo aziendale innovativo che integra flessibilità lavorativa, tutela dei diritti e sostenibilità sociale, in linea con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Gedi Group S.p.A., impresa operante nel settore delle costruzioni e associata a Confapi, è in procinto di sottoscrivere con le Organizzazioni Sindacali territoriali del settore Edile (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) e con la Confapi nazionale e territoriale, un importante Protocollo di Intesa Sindacale Aziendale, volto a rafforzare il modello organizzativo dell’impresa nel rispetto dei principi di legalità, sicurezza, responsabilità sociale, flessibilità e inclusione.

Il protocollo rappresenta un esempio concreto di dialogo sociale virtuoso, nato dalla collaborazione tra le rappresentanze sindacali e datoriali a livello territoriale e nazionale, e finalizzato a dotare l’azienda di un quadro avanzato di regole condivise in linea con gli obiettivi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il documento, fortemente promosso dalla direzione di Gedi Group S.p.A. Dottor Pallotta, si inserisce nel più ampio percorso di qualificazione aziendale previsto per le imprese associate a Confapi e impegnate nella realizzazione di opere pubbliche. L’accordo introduce una serie di misure innovative che spaziano dal lavoro flessibile, alla tutela dei lavoratori in trasferta su cantieri nazionali, fino alla promozione della parità di genere.

Un esempio di governance partecipata, Il protocollo integra pienamente le clausole sociali previste dall’art. 57 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e rappresenta un importante elemento premiale ai fini della partecipazione a bandi pubblici e progetti PNRR, ponendo l’impresa tra le realtà più avanzate in termini di sostenibilità sociale e relazioni industriali.

La sottoscrizione è in programma per il prossimo 20 giugno presso la sede Gedi Group. Saranno presenti alla cerimonia i segretari Nazionali coadiuvati dai segretari provinciali e regionali delle OO.SS:: Feneal-Uil Angelo Spampinato, Filca-Cisl Barbara Cerutti, Fillea-Cgil Flavia Villani, il Presidente Giorgio Del Piano, Presidente Nazionale Confapi Aniem Carlo Martino, Presidente Regionale di Confapi, e al Presidente Confapi Aniem Puglia Erasmo Antro, che con il supporto delle proprie strutture nazionali e territoriali, Confapi Aniem Puglia per competenza hanno collaborato attivamente alla stesura dell’intesa, condividendo l’impostazione valoriale e operativa proposta da Gedi Group. Allo stesso modo, le Organizzazioni Sindacali firmatarie hanno riconosciuto nell’accordo un modello di riferimento in termini di trasparenza, legalità, sicurezza e tutela del lavoro ritenendolo concordemente quale strumento necessario per assolvere la funzione di incrementare la competitività dell’azienda, favorire gli investimenti in essa previsti e la maggiore occupazione, e soprattutto per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti attraverso strumenti di politiche attive e inclusive.