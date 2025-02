Gestione impianti sportivi dopo i Giochi, Aigi chiede d’incontrare Ferrarese

“L’impiantistica sportiva fatta sorgere dopo un grande evento, determina circa due punti percentuali di crescita per il Prodotto interno lordo delle locali municipalità. Dovrà avvenire anche per Taranto, luogo troppo spesso di equivoci duraturi e opportunità temporanee”

“Dopo che verranno celebrati i Giochi del Mediterraneo inizieranno nuovi Giochi. Più duraturi, e lunghi, dei circa venti giorni che caratterizzano l’importante manifestazione sportiva ad agosto del 2026. Più avvincenti. Per certi versi anche più importanti. Perché atterranno la gestione degli impianti sportivi che la città, e la sua provincia, avranno ricevuto in dote per gli anni a venire. Aspetto, questo, dirimente per un territorio che vuole guardare al suo futuro prossimo con rinnovata fiducia.” Così in una nota i rappresentati di Aigi Taranto.

“Secondo uno studio di qualche anno fa, condotto dalla CGIA di Mestre, l’impiantistica sportiva fatta sorgere dopo un grande evento, determina circa due punti percentuali di crescita per il Prodotto interno lordo delle locali municipalità. Denaro, tanto denaro da rimettere in circolo per la valorizzazione produttiva e socio-economica delle comunità di riferimento. – Sottolineano – É avvenuto a Barcellona, ad Atene e da ultimo a Parigi per le Olimpiadi. A Napoli, Bari e Pescara per i Giochi del Mediterraneo del passato più o meno recente. Dovrà avvenire anche per Taranto, luogo troppo spesso di equivoci duraturi e opportunità temporanee.

La nostra associazione datoriale, Aigi, vorrebbe potersi confrontare attorno a queste tematiche con il commissario dei Giochi, Massimo Ferrarese. – Si legge nella nota – Invitare, se fosse possibile, il commissario nella nostra sede per avviare una riflessione sul merito delle questioni con tutti i nostri iscritti.

Crediamo che, compito di un’associazione, di quelli che un tempo venivano chiamati corpi intermedi, sia soprattutto questo. Un compito di ascolto e ausilio. Per cambiare verso alla nostra storia serve dotarsi di un metodo in grado di traguardare il merito. – Concludono – Di fatti che plasmino le idee. Di competenze e ruoli in grado di marciare assieme per un eguale obiettivo. Quello di una Taranto sempre più grande e ricca.”