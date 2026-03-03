martedì 3 Marzo 26
Vincenzo Carriero

Il dopo Toma è già iniziato

Economia

Articoli Correlati

AIGI: “Siamo stanchi, a Taranto si continua a giocare con il fuoco”

CP -
La crisi si mangia non i sogni, le speranze, ma la sopravvivenza quotidiana Pubblichiamo per intero, la nota AIGI, Taranto. "Siamo stanchi. Siamo stufi. Siamo arrabbiati...
Read more

Dragaggi al Porto di Taranto, adesso o mai più

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "Lo scalo della città dei due mari fondamentale per l'intero sistema economico regionale" “Realizzare i dragaggi al Porto di Taranto entro un...
Read more

Ippodromo di Taranto: il rilancio della struttura affidato alla società Caroli Global Service

CP -
Smentita una presunta visita all'impianto sportivo da parte di Silvio Toriello Nota di rettifica all'articolo pubblicato, nei giorni scorsi, da Cosmopolis. "Titolarità della gestione...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand