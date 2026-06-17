mercoledì 17 Giugno 26
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Jtf, Paolillo (Confartigianato): “Risorse impegnate, ma il modello di sviluppo resta un’incognita”

Economia

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