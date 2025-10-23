La nomina dell’ex CISL Sbarra che fa infuriare Fitto

di Erasmo Venosi

Il sottosegretario dovrà guidare il nuovo dipartimento per il Sud. Una sorta di super ministero. Con competenza sui fondi Pnrr e sul destino dell’Ilva. Scintille nel governo

Un emendamento presentato a settembre al decreto sulla Terra dei Fuochi , istituisce un nuovo Dipartimento per il Sud. Lo dirigerà l’ex segretario della Cisl Luigi Sbarra e non si sbaglia se, come pensano in molti sarà un piccolo ministero costituito da sette uffici , 60 dipendenti e otto alti dirigenti da nominare. Gli uffici del Presidente Mattarella hanno già contestato la procedura e fatto incazzare Fitto , che ha la delega al Sud. Sbarra vuole diventare ministro del lavoro in un eventuale futuro governo Meloni. L’obiettivo del Dipartimento lo indica, in una nota proprio Sbarra : “ attuare le funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione della strategia del Governo Meloni a favore delle aree del Mezzogiorno “. Obiettivo che sul piano organizzativo comporta la riorganizzazione e confluenza nel neo Dipartimento , la Struttura di Missione ZES , gli uffici del Dipartimento Coesione, la Cabina di regia di Promozione e Monitoraggio delle Attività dei ministeri sul Sud. Sbarra aggiunge che la nuova struttura è finalizzata , a integrare le politiche per il Mezzogiorno per : “ un miglioramento e rafforzamento dello sviluppo dell’area”. Il Dipartimento può conferire vari e importanti incarichi , capo dipartimento, dirigenti generali , dirigenti degli uffici superando i limiti massimi , in termini di percentuali fissati dalla legislazione vigente per il personale dirigenziale. Colpisce , tra le competenze attribuite specifiche funzioni operative al tavolo per l’area di Taranto , a quella di Bagnoli Caroglio e nientedimeno svolgere il ruolo di stazione appaltante con esercizio dei poteri esecutivi per i progetti del PNRR che riguardano le infrastrutture della ZES. La competenza su ex Ilva rappresenta la bocciatura delle perdenti strategie , elaborate dal ministro Adolfo Urso che sognava Taranto come hub dell’acciaio green pagato da ipotetici cavalieri bianchi di oltre cortina. Sulla ex Ilva sono i numeri , a decretarne la irreversibile fine. L’Europa immediatamente prima della crisi innescata dai subprime USA produceva 210 milioni di tonnellate e , da allora la produzione è sempre diminuita, oggi siamo a circa 130 milioni di tonnellate, a fronte della Cina che produce 1100 milioni di tonnellate cioè quasi otto volte e mezzo la produzione europea. E ancora, dazi come strumento di guerre commerciali , costo crescente dell’energia dipendente non solo dalla sostituzione del gas da metanodotto con GNL ma anche dalla domanda elevatissima dovuta alla crescita di AI e l’espansione dei data center. Oggi un data center , dedicato all’AI può superare i 100 MW, pari al consumo di oltre 100 mila abitazioni. Infine l’incidenza degli ETS (Emission Trade Scheme) e CBAM ( Carbon Border Adjustment Mechanism). Ulteriori problemi riguardano i 10/ 12 miliardi di euro , per la produzione dell’acciaio decarbonizzato. La diserzione delle gare ne è un inoppugnabile riscontro. Sarebbe un ottimo risultato se il nuovo sottosegretario Sbarra , ripensasse la strategia per Taranto elaborando o attuando , progetti di riconversione industriale . Difficilmente si potrà credere a una nazionalizzazione , considerato i vincoli rigidi del Piano Strutturale di bilancio concordato con la Commissione UE, il graduale adeguamento delle spese militari al 5% del PIL , la restituzione dal 2027 dei soldi del PNRR , componente prestito e infine i dazi di Trump. D’altro canto una stima dei costi per ex Ilva , quantifica una perdita mensile di 65 milioni di euro e uno stato passivo , che a fine febbraio scorso era pari a 5,4 miliardi di euro. Fabbrica incompatibile economicamente e ambientalmente con la città e quando se ne prenderà atto sarà sempre molto tardi.

