La Puglia replichi l’esempio del Giappone con i Tecnopoli

Martino (Confapi Puglia): “Serve un nuovo patto fondativo tra mondo delle imprese e Università”

“Creare sinergie tra mondo dell’impresa e Università pugliesi, avviare processi di continuità e contiguità nella formazione che preannunci, prepari l’ingresso all’attività lavorativa dei giovani”. A chiederlo è il presidente di Confapi Puglia: Carlo Martino. Un invito, il suo, rivolto alla nuova giunta regionale. Al presidente, Antonio Decaro. “Dovremmo – sottolinea Martino – mutuare l’esperienza vincente del Giappone con i Tecnopoli. Luoghi in grado di qualificare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Strumenti che superino la distanza, spesso incolmabile, tra teoria e pratica per quel che concerne l’avvio ad un mestiere”.

Farlo anche in Italia, “cominciando proprio dalla Puglia”. Un territorio che, per ricchezza del suo tessuto produttivo, per la varietà territoriale degli Atenei, dei Politecnici e Policlinici, si presterebbe bene ad un’operazione del genere. “Il Mezzogiorno – conclude il numero uno delle piccole e medie imprese pugliesi – supera la sua questione pluridecennale se insiste su ricerca e innovazione. Se salda l’aspetto economico a quello più specificamente politico. Se rende indolore e accompagnato il processo, il passaggio da mondo del lavoro e luoghi dediti alla conoscenza formativa”.