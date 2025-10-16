giovedì 16 Ottobre 25
Martino: “Nessuno scherzi con i Giochi del Mediterraneo”

Economia

Ex Ilva, D’Alò (Fim Cisl): “Ok intervento pubblico, ma no ad assistenzialismo”

CP -
Hanno preso il via oggi le assemblee dei lavoratori in vista dello sciopero del 16 ottobre Sono iniziate oggi nello stabilimento di Acciaierie d'Italia (ex...
Leonardo e il settore militare: spaccatura nel sindacato

CP -
Divergenze tra Fiom, Fim e Uilm sul futuro dello stabilimento Leonardo di Grottaglie Una crescente tensione attraversa le organizzazioni sindacali metalmeccaniche nell’ambito dello stabilimento Leonardo...
Ex Ilva, Urso: “Nessun spezzatino, ma puntiamo a un progetto unitario”

CP -
“É falso che stiamo lavorando a una bad company e a una good company. Non esiste una scissione fra parti buone e cattive dell'ex...
