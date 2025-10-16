Martino: “Nessuno scherzi con i Giochi del Mediterraneo”

Perentorio il numero uno di Confapi Puglia. “Il commissario Ferrarese merita un plauso per il gran lavoro che sta compiendo. Taranto citta straordinaria, la più mediterranea tra quelle pugliesi”

“I Giochi del Mediterraneo di Taranto rappresentano una grande occasione di sviluppo e progresso sociale. La possibilità che possano saltare, come si legge in questi giorni sugli organi d’informazione, è un’eventualità che non deve essere presa neanche in considerazione. Da respingere sul nascere”. Queste le considerazioni di Carlo Martino, presidente di Confapi Puglia.

“Taranto e tutta la Puglia – prosegue il numero uno dell’associazione che raggruppa le piccole e medie imprese pugliesi – non potranno che cogliere benefici dall’evento sportivo del 2026. Manifestazioni come queste hanno il merito di far conoscere le nostre realtà ad un pubblico ampio e differenziato. Cambiando in meglio la narrazione sulle municipalità di riferimento”.

Martino ha anche destinato parole d’incoraggiamento verso il commissario Ferrarese. “Il commissario dei Giochi sta facendo un lavoro straordinario, merita il plauso di tutti noi. Come Confapi siamo e saremo al suo fianco per la buona riuscita della più importante manifestazione sportiva del Mediterraneo”.