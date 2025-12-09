martedì 9 Dicembre 25
CP

Nazionalizzazione ex Ilva, Urso: “Non è possibile dal punto di vista costituzionale”

Economia

Articoli Correlati

Un’Ilva del Nord e una del Sud? Siamo alle stupidaggini

Vincenzo Carriero -
Intervista al presidente nazionale di Confapi, Cristian Camisa. "Il nerbo produttivo del Paese è rappresentato dalle piccole e medie imprese. Con la mia gestione...
Read more

Aigi, Meloni accompagni l’Ilva nel futuro

CP -
"Bisogna far uscire il malato dal perenne coma farmacologico nel quale è stato indotto perché attraverso la sua sostenibilità trovi gli anticorpi e la...
Read more

Ex Ilva, Confapi Taranto: “Evitare la desertificazione industriale della città”

CP -
“Quello che sta accadendo alla Semat deve essere interpretato come un fallimento per tutti. E' solo l'inizio di una lunga serie perché sono tante...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand