Orsini incontra Urso: “Serve una strategia di 3-5 anni per le imprese”

Il presidente di Confindustria chiede un piano strutturato per gli investimenti e sottolinea l’urgenza di rilanciare la produttività industriale

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini incontrerà oggi a Milano il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per “parlare di politiche industriali del futuro”.

“Abbiamo bisogno – spiega – di costruire un percorso in cui non si parli solo di leggi di bilancio”. “Oggi – sottolinea – in un paese in cui da 26 mesi manca un incremento di produttività occorre mettere al centro gli investimenti anche perché le nostre imprese sono in calo, come evidenziato dal flash di oggi del nostro Centro Studi”.

“Bisogna costruire un percorso in cui vengano incentivati gli investimenti – argomenta – perché in un momento di incertezza dovuta ai dazi degli Stati Uniti e alle nuove economie geopolitiche modificate in così poco tempo, si crea un’incertezza che mette in stallo gli investimenti”.

“Serve una strategia di 3-5 anni in maniera semplice e ordinata da perseguire in 3 fasi – evidenzia – una per salvaguardare le imprese che stanno andando bene in questo momento per farle crescere ancora di più con contratti di sviluppo celeri e veloci per farli crescere e potenziando automatismi che possono funzionare come Industria 4.0”.

“Il secondo punto – prosegue – è salvaguardare le filiere che purtroppo risultano mature a causa delle nuove scelte fatte negli ultimi 5 anni dalla Commissione Europea”. Infine Orsini chiede di “aggredire i nuovi mercati come il Mercosur e l’India”. “Occorre fare presto – conclude – e ci meravigliamo come ancora oggi al Parlamento Europeo non ci sia un voto sul Mercosur”.

