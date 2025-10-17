Porti, la prossima settimana le nomine ufficiali di 12 presidenti

Giovanni Gugliotti, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio di Taranto

Martedì della prossima settimana l’VIII Commissione Trasporti del Senato, ha convocato la seduta per votare tutti i presidenti delle Autorità di sistema portuale ancora in attesa della nomina ufficiale.

Dopo l’ annuncio di ieri del viceministro Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, a nominare a scaglioni tre a settimana, in ordine cronologico e senza aspettare la conclusione dell’iter dopo la lunga attesa, oggi la commissione ha deciso di procedere a sbloccare la posizione dei 12 commissari straordinari delle Adsp.

Riceveranno la nomina ufficiale di presidenti: Francesco Mastro dell’Adsp del Mare Adriatico Meridionale (Bari), Francesco Rizzo per l’Adsp dello Stretto (Messina) e Bruno Pisano dell’Adsp del Mar Ligure Orientale (La Spezia), Davide Gariglio (Livorno), Eliseo Cuccaro (Napoli), Paolo Piacenza (Gioia Tauro), Raffaele Latrofa (Civitavecchia), Annalisa Tardino (Palermo), Francesco Benevolo (Ravenna), Matteo Gasparato (Venezia), Giovanni Gugliotti (Taranto) e Domenico Bagalà (Cagliari).

Giovanni Gugliotti, già da giugno 2025 nominato nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (Porto di Taranto), succedendo a Sergio Prete, ricoprirà ufficialmente la carica di nuovo presidente.