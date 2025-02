Porto e Aeroporto, la verità del viceministro Rixi

“Taranto e Bari continuaranno ad essere due Autorità di Sistema Portuale. E’ impensabile che ogni città abbia il suo Aeroporto. Sulla nomina dei nuovi presidenti ci siamo quasi, entro fine mese verranno ufficializzate le scelte di concerto con il presidente Emiliano”

“In Puglia le Autorità di Sistema Portuale sono due e tali resteranno. L’accorpamento tra Bari e Taranto non è argomento che figura nel prossimo testo di riforma del sistema portuale italiano”. Sgombra il campo da possibili soluzioni dell’ultima ora il viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, in visita istituzionale questo pomeriggio presso lo scalo jonico. E sulla nomina dei prossimi due presidenti? “Stiamo lavorando – argomenta l’esponente leghista – a soluzioni che pensiamo di ufficializzare entro la fine del mese. Di concerto con il governatore pugliese. E con una prospettiva di medio e lungo periodo, in grado di contemplare l’importanza della Puglia nei traffici del mediterraneo. L’obiettivo del Governo è rendere l’Italia la prima potenza europea per traffici marittimi”.

Per quanto concerne l’apertura dell’aeroporto Arlotta di Grottaglie ai voli civili, il pensiero dell’esponente del governo Meloni è lapidario: “Non possiamo avere un aeroporto per ognuna delle città italiane. E non possiamo pensare che siano finanziati con risorse pubbliche. Chi dice il contrario prende in giro il prossimo”.