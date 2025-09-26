Prove INVALSI, preoccupano i dati di Taranto

Il capoluogo jonico figura tra le prime 20 città italiane (tredicesima, per la precisione) per numero di studenti totalmente inadeguati nell’apprendimento dell’italiano. L’indagine statistica riguarda alunni della III Media

L’indagine statistica riguarda l’anno scolastico 2022-2023. E Taranto si piazza tra le prime 20 città italiane per numero di studenti con apprendimenti totalmente inadeguati in italiano. I test invalsi sono stati somministrati agli alunni della III Media. Per la precisione, il capoluogo jonico, è tredicesimo in questa particolare graduatoria. E primo in Puglia.

Per quel che riguarda invece l’abbandono scolastico, l’Italia è vicina a raggiungere l’obiettivo Ue per il 2030: cioè scendere sotto la soglia del 10%. Su questo aspetto, però, persistono consistenti differenze tra Nord e Sud; in Puglia il fenomeno si attesta al 9,9%. Fanno decisamente peggio di noi la Sicilia (15,2%), la Campania (13,3%) e la Calabria (10,8%).