martedì 13 Gennaio 26
CP

Puglia, l’allarme della Corte dei Conti sui fondi del PNRR

Economia

Articoli Correlati

Morti bianche? “Non esiste civiltà del lavoro senza la sicurezza”

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "Decaro istituisca un osservatorio permanente dopo i tragici fatti accaduti ieri in Ilva" Dopo l’ennesima morte bianca, avvenuta in Ilva nella giornata...
Read more

UGL Terziario (Scarciglia): “Chiusura domenicale nella GDO, necessario tutelare l’occupazione”

CP -
Nel dibattito sulla possibile chiusura dei supermercati la domenica e nei festivi, l’UGL Terziario chiede garanzie occupazionali e tutele per i lavoratori, rilanciando una...
Read more

Confartigianato Taranto: “Il turismo come leva della riconversione della città”

CP -
Il presidente Palmisano: “Servono visione, organizzazione e alleanza con le forze produttive” “Taranto si trova in una fase storica decisiva. Accanto ai grandi processi di...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand