Ricostituita la sezione edile di Confapi: nominati Presidente e Consiglio direttivo

L’Assemblea dei soci dell’Associazione che tutela le piccole e medie imprese locali ha scelto la “governance” che dovrà affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo

Rafforzare la rappresentanza delle PMI del settore, potenziare i servizi dedicati alle imprese, promuovere innovazione, sicurezza e qualità nel comparto delle costruzioni. Queste le ragioni alla base della ricostituzione della Sezione Edile e Settori affini all’Edilizia di CONFAPI Taranto i cui soci nei giorni scorsi hanno individuato e nominato i componenti del Consiglio Direttivo, organo che dovrà avviare un percorso di sviluppo in quella che è sicuramente una delle fasi più significative della filiera delle costruzioni, anche alla luce delle grandi opere che si stanno realizzando sul territorio. A presiedere la ricostituita Sezione Edile di CONFAPI Taranto sarà Leonardo Carbone, della società “EVOTECH Srl”, che è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea. La “governance” è completata dal vicepresidente Antonio Petaro (della “Officine Jolly Srl”), da Roberto Vitullo (della “MITEL Spa”), da Barbara Falcone (della “Windor Srl”) e da Santo Bassano (della “Nettuno Srl”). “La ricostituzione della Sezione Edile -ha dichiarato il presidente Fabio Greco- conferma l’impegno di CONFAPI Taranto nel sostenere lo sviluppo del territorio e nel garantire alle aziende associate un supporto sempre più efficace e vicino alle loro esigenze. Formulo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Direttivo, già pronto a lavorare per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo e alla ricerca di nuovi equilibri tenuto conto delle criticità legate a costi, credito e domanda.”