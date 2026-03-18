Scannapieco (Cdp): “Ex Ilva, al momento nessuna novità”

Secondo l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, il dossier è sotto osservazione, ma attualmente non emergono decisioni o interventi imminenti

“Quello dell’Ilva è un dossier che seguiamo. Noi abbiamo già finanziato Ilva in passato, ma Cassa Depositi e Prestiti ha dei vincoli su cosa può investire perché ricordiamoci che Cassa gestisce risparmi di 27 milioni di italiani. Quindi è un dossier che seguiamo ma al momento non c’è nulla”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco a margine del quarto incontro annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni promosso da Cassa Depositi e Prestiti. (ANSA).