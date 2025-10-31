venerdì 31 Ottobre 25
CP

Taranto- Battipaglia: i fondi PNRR passano da 414 a 98 milioni

Economia

Articoli Correlati

Voli civili a Grottaglie, Confartigianato: “Restano prigionieri della politica”

CP -
Il Segretario Generale Paolillo: “Passate le elezioni si spegne tutto: le luci, i microfoni e perfino le speranze. Speriamo di sbagliarci, ma la desolazione...
Read more

La nomina dell’ex CISL Sbarra che fa infuriare Fitto

CP -
di Erasmo Venosi Il sottosegretario dovrà guidare il nuovo dipartimento per il Sud. Una sorta di super ministero. Con competenza sui fondi Pnrr e...
Read more

Bene riproporre la ZES unica con la nuova Legge di Bilancio

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "Il Mezzogiorno ha una grande opportunità, la politica aiuti il mondo delle imprese" “Bene ha fatto il Governo a riproporre il tema...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand