Taranto, Ligonzo (Cisl Fp): “Accolte le richieste per la stabilizzazione personale Pnrr”

“Rappresenta un’azione di fondamentale importanza, un investimento strategico per garantire un futuro più solido e proficuo alla nostra comunità”

“La Cisl Fp del Comune di Taranto accoglie con favore la decisione dell’Amministrazione Comunale, di avviare ufficialmente le procedure di stabilizzazione per il personale a tempo determinato impiegato nei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento alle quattro unità, che hanno maturato i requisiti e che gestiscono le politiche di coesione finanziate dai fondi dell’Unione Europea. Un passo importante e atteso, che dà valore e continuità al lavoro svolto da questi operatori.” Così dichiara Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della Cisl FP al Comune di Taranto, commentando la stabilizzazione del personale precario.

“L’esperienza e la competenza di questi lavoratori si sono rivelate fondamentali per l’attuazione dei progetti strategici per lo sviluppo del territorio. Grazie all’applicazione dell’art. 50 del Decreto PNRR 3, che prevede specifiche norme per la stabilizzazione del personale precario, l’Amministrazione Comunale ha finalmente accolto le nostre richieste, garantendo il riconoscimento professionale a chi ha contribuito attivamente al successo di progetti di cruciale importanza per Taranto e per il benessere dei suoi cittadini.

Queste unità di personale, – sottolinea – sette in tutto, appartenenti alla Struttura di Coordinamento, sotto la guida del Dirigente Dott. Francesco Murianni, curano e predispongono tutte le candidature ai finanziamenti PNRR che sono state ammesse a finanziamento e ognuno in base alle proprie competenze supporta tutte le direzioni nella gestione e nel raggiungimento di target e milestones PNRR.

In un contesto di rilancio e crescita, – Conclude Ligonzo – la stabilizzazione di queste professionalità rappresenta un’azione di fondamentale importanza, un investimento strategico per garantire un futuro più solido e proficuo alla nostra comunità.”