Taranto, nuova riunione del Tavolo camerale per la mitilicoltura

Nel corso dell’incontro sono stati definiti i gruppi di lavoro ‘istituzione’, ‘scientifico’ e ‘operatori’

Nuova riunione del Tavolo per la mitilicoltura della provincia di Taranto, istituito nell’ottobre 2024, in accordo e sotto l’egida del Prefetto di Taranto, Paola Dessì, dalla Camera di commercio di Brindisi – Taranto anche su sollecitazione di operatori e rappresentanze.

L’incontro, svoltosi nel pomeriggio del 18 febbraio e coordinato dal vicepresidente Leonardo Giangrande, è stato finalizzato alla definizione della composizione dei gruppi di lavoro “istituzionale”, “scientifico” – cui partecipano Università di Bari, CNR, Conisma e lo stesso Commissario straordinario alle Bonifiche, prof. Uricchio che fa parte anche del gruppo “istituzionale” – e “operatori”. Ogni gruppo opererà per le rispettive competenze, restando permeabile all’apporto degli altri, per tornare poi periodicamente in plenaria a riportare obiettivi, tempistiche, risultati.

Nei giorni scorsi i soggetti istituzionali, Comandante della Capitaneria di Porto, Assessore all’Ambiente del Comune di Taranto, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, si erano incontrati nella Cittadella delle imprese con il Presidente dell’Ente camerale Vincenzo Cesareo ed il vicepresidente Giangrande, di fronte al Prefetto, per approfondire il tema del dissequestro del primo seno del Mar Piccolo. Per parte sua la Camera sta valutando le possibili azioni di sostegno alle progettazioni degli operatori. Proprio questi ultimi saranno protagonisti della prossima riunione che l’Ente convocherà a breve.