Taranto ospiterà il G2

Altro che G7 e G8, noi avremo il nostro G2. Che figata andrà in Porto, con il duo Gugliotti-Gallucci

In origine fu il G7, poi si trasformò in G8 (con l’adesione della Russia alle grandi nazioni del pianeta), per divenire in ultimo – a Taranto – il G2. Cioè: il duo Gugliotti-Gallucci alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio. Il primo presidente; la seconda direttore generale. Operiamo per sottrazione, noi tarantini. Sempre. Ci piace accorciare le coperte. Rendere stretto ciò che è largo. Fare i Grandi essendo piccoli, rimanere piccoli nonostante si sia diventati grandi. Così ha deciso il ministro dei Trasporti Salvini; e così sia.

Noi di CosmoPolis, che non siamo leghisti, che non abbiamo incarichi in questo o quel dicastero romano, questa notizia la demmo almeno tre mesi orsono. Perché siamo i più bravi? Assai probabile. Perché leggiamo e compariamo, studiamo insomma, prima di scrivere? Assai probabile anche questa seconda asserzione. Adesso, la soluzione testé richiamata, campeggia nei titoli di tutti i giornali copia ed incolla. Ognuno ha i suoi tempi: c’è chi detta la linea e chi si mette in linea. Ma questa è un’altra storia. Gioiamo per il nostro G2. Che non è originale come il G7, grande come il G8. Che non incontri a Borgo Egnazia. Nei resort di lusso. Ma in luoghi meno ameni. Un convento di preti sino all’altro ieri.