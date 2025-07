Urso: “Completa decarbonizzazione dell’ex Ilva in otto anni”

“Questo consentirà a Taranto di diventare il maggiore polo siderurgico green d’Europa”

L’obiettivo per il polo siderurgico ex Ilva di Taranto è di arrivare alla “completa decarbonizzazione” con l’attivazione in tre fasi di tre forni elettrici, “il primo in 4 anni, il secondo nei successivi due e il terzo entro gli otto anni”. Questo consentirà a Taranto, la cui autorità locale dovrà esprimersi a breve su quella parte del piano che prevede l’utilizzo del gas per attivare i tre forni attraverso una nave rigassificatore, di diventare il maggiore polo siderurgico green d’Europa” sulla scia di quanto sta avvenendo a Piombino e Terni.

Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso , intervenendo su Radio24 alla trasmissione “Amici e nemici” aggiungendo che il piano illustrato alla Regione Puglia e agli enti locali ha come target la produzione di 6 milioni di tonnellate di acciaio entro marzo 2026 aggiornando nel frattempo le procedure di gara per gli investitori con il piano di piena decarbonizzazione. (ANSA).