Verso un nuovo modello d’impresa: flessibilità, legalità e sicurezza nei cantieri

di Emanuela Perrone

Sottoscritto un protocollo d’intesa tra Gedi Group, Confapi Aniem e organizzazioni sindacali del comparto edile

Promuovere un modello imprenditoriale che coniughi flessibilità, legalità, pari opportunità e sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzando allo stesso tempo competitività, inclusione e tutela dei lavoratori. È questo l’obiettivo al centro del protocollo d’intesa di durata biennale siglato nei giorni scorsi da Gedi Group — azienda attiva nel settore delle costruzioni — insieme a Confapi Aniem e alle organizzazioni sindacali del comparto edile Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

L’intesa nasce dalla volontà condivisa di costruire un’impresa moderna e responsabile, basata su regole condivise e strumenti concreti per uno sviluppo sostenibile del settore. Si tratta di un accordo di terzo livello, valido su scala nazionale, che si configura come un modello virtuoso di dialogo sociale e cooperazione tra imprese e sindacati.

Innovativo e partecipativo, il protocollo si inserisce pienamente nei principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra le misure introdotte: la gestione flessibile della settimana lavorativa, specifiche tutele per i lavoratori in trasferta, azioni per promuovere la parità di genere e strumenti volti a favorire l’inclusività nei luoghi di lavoro.

L’accordo coinvolge direttamente 160 operai e 70 impiegati tecnici e amministrativi, che beneficeranno di un sistema di governance partecipata, in grado di valorizzare il contributo di tutti i soggetti coinvolti.

Inoltre, il protocollo integra pienamente le clausole sociali previste dall’articolo 57 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), rappresentando un elemento qualificante per l’accesso a bandi e progetti finanziati dal PNRR. Un’iniziativa che segna un punto di svolta nelle relazioni industriali, ponendosi come buona pratica da replicare.

Confapi Aniem Puglia, con il supporto delle proprie strutture territoriali e nazionali, ha partecipato attivamente alla stesura dell’accordo, condividendone appieno la visione e l’approccio operativo.

«Confapi è vicina alle imprese — ha dichiarato Erasmo Antro, presidente di Confapi Aniem Bari — e vogliamo creare un ponte tra mondo datoriale e sindacale». Una dichiarazione che sintetizza lo spirito dell’intesa: superare le contrapposizioni per costruire un percorso comune, fondato su collaborazione, responsabilità e sviluppo condiviso.

In un settore spesso segnato da criticità legate alla sicurezza e alla precarietà, questo protocollo rappresenta un esempio concreto di come il dialogo tra impresa e lavoratori possa generare soluzioni efficaci, contribuendo alla realizzazione di un’edilizia più equa, moderna e sostenibile.