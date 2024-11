Vertenza Hiab, Lo Muzio: “Ci impegneremo per evitare la desertificazione aziendale”

“L’azienda ha affermato di voler chiudere lo stabilimento di Statte senza pensa che si getterebbero sul lastrico oltre cento famiglie”

Si è tenuto, questo pomeriggio, un secondo tavolo tecnico presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la partecipazione di Hiab, le sigle sindacali, la Regione Puglia e la Provincia di Taranto per risolvere la vertenza Hiab Italia che vede il presunto licenziamento di 102 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Statte, nella provincia ionica.

Nell’incontro di oggi il management dell’azienda leader mondiale per la produzione di attrezzature per la movimentazione dei carichi su strada ha chiaramente parlato di una crisi di mercato che porterebbe inevitabilmente alla necessità di chiudere il sito di Statte dove vengono prodotte gru di piccole dimensioni.

“I vertici di Hiab affermano con una chiarezza disarmante di voler chiudere lo stabilimento di Statte senza pensare che con questa scelta aziendale si getterebbero sul lastrico oltre cento famiglie. – Afferma il vicepresidente della Provincia di Taranto, Goffredo Lo Muzio – La Provincia si schiera al fianco del Governo e della Regione Puglia perché la situazione venga risolta. Noi vogliamo un confronto per la risoluzione del problema. Ci impegneremo affinché si fermi la desertificazione aziendale sul nostro territorio, cercando ogni via per una soluzione occupazionale”.