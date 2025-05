WINDTRE e il Comune di Statte firmano il protocollo d’intesa per il progetto Smart City

Accordo tra pubblico e privato per innovare i servizi: Statte diventa laboratorio di trasformazione digitale grazie al progetto Smart City promosso da WINDTRE

WINDTRE e il Comune di Statte in Puglia hanno siglato oggi un protocollo d’intesa per l’avvio del progetto Smart City, un’iniziativa strategica che punta a promuovere la crescita e la modernizzazione dei comuni italiani attraverso la diffusione di competenze digitali e l’adozione di tecnologie intelligenti a beneficio di cittadini e imprese. Nel quadro delle politiche di e-Government, la Municipalità ha sviluppato una strategia di collaborazione con WINDTRE, con l’obiettivo di attivare un tavolo di lavoro dedicato ai temi dell’innovazione urbana: digitalizzazione dei servizi, sviluppo delle competenze tecnologiche, promozione della cultura digitale.

Statte, con i suoi 12.606 abitanti in provincia di Taranto, sarà al centro di una serie di interventi chiave previsti dal progetto, tra cui la mappatura e l’ottimizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, la creazione di servizi digitali avanzati – come sportelli online per la cittadinanza e reti wi-fi pubbliche – e percorsi di formazione rivolti alla popolazione e alle imprese locali. Le tecnologie digitali costituiscono oggi uno strumento imprescindibile per semplificare l’accesso ai servizi pubblici e stimolare la competitività del tessuto imprenditoriale locale. La transizione verso un’amministrazione digitale – nota come eGovernment – mira a rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente, accessibile e orientata ai bisogni concreti dei cittadini.

“Crediamo fermamente che le partnership tra settore pubblico e privato siano essenziali per realizzare appieno la trasformazione digitale e sostenibile delle città”. Ha dichiarato Stefania Matrone, Direttrice Business Change Office e Ambassador dell’obiettivo Smart City di WINDTRE. “Le Smart City sono al centro della nostra strategia: mettiamo a disposizione delle amministrazioni locali le nostre competenze e tecnologie per costruire insieme servizi che semplificano la vita quotidiana e migliorano la competitività delle comunità. La firma del protocollo con il Comune di Statte è la dimostrazione che anche nei centri di medie dimensioni è possibile realizzare un futuro digitale, inclusivo e innovativo”.

“La transizione digitale è sempre più centrale nell’agenda di ogni Comune e questo è un progetto innovativo di evoluzione tecnologica. La sinergia tra innovazione e sostenibilità, la collaborazione tra amministrazioni e aziende, ed in questo caso WINDTRE, rappresentano un passo significativo verso una città intelligente. Attraverso il Protocollo che oggi sottoscriviamo anche il Comune di Statte avrà la possibilità di collaborare con dei professionisti del settore sulla base di un’analisi del contesto e dei bisogni. Con il termine smart city si intende saper rispondere in maniera più concreta, tempestiva e innovativa alle esigenze della cittadinanza.” Dichiara Fabio Spada, Sindaco del Comune di Statte. “Con le soluzioni per il monitoraggio del territorio, il consumo energetico e la mobilità intelligente, possiamo rispondere concretamente alle sfide della sicurezza, dell’ambiente e dell’innovazione sociale. Tutto ciò ci permetterà di valorizzare il nostro territorio, promuovere l’inclusione digitale e offrire servizi sempre più evoluti alla comunità”.

La sinergia prevede la creazione di un tavolo di lavoro per individuare le necessità e le peculiarità del territorio, in modo da indirizzare progetti legati alla transizione verso la città digitale in ambiti come la mobilità intelligente o le soluzioni per l’efficienza energetica, sulla base delle esigenze della comunità e per potenziare i servizi resi disponibili dalla PA.

Il progetto “Smart City” fa parte del piano di sostenibilità WINDTRE, un programma composto da dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nell’attività dell’impresa. L’azienda promuove da anni soluzioni che mirano ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030.