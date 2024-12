Campbell: «Si chiude il 13 dicembre»

Il rappresentante legale della Apex Capital Global LLC conferma l’acquisizione del Taranto tra nove giorni

Mark Campbell, legale rappresentante della Apex Capital Global LLC, ha appena rilasciato un’intervista alla trasmissione “Il salotto del calcio” in onda sulle frequenze di Antenna Sud, media partner del Taranto. Il legale rappresentante del fondo ha assicurato che il passaggio effettivo delle quote, dalla famiglia Giove, avverrà in data 13 dicembre, così come previsto dal preliminare firmato a metà novembre. Altresì ha affermato che, nel giro di pochi giorni, provvederà al pagamento della fideiussione di 350.000 euro in sostituzione di quella versata la scorsa estate dalla vecchia proprietà. Di qui a fine anno, Campbell e i suoi soci interverranno ancora per circa 600.000 euro sia per pagare gli stipendi ai tesserati (entro il 16 dicembre in particolare) che per pagamenti Irpef e necessità quotidiane.